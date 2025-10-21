Забота о себе
07:01, 21 октября 2025Забота о себе

Названы шесть признаков хорошего любовника

Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ана Паула Насименто заявила, что хорошего любовника можно определить по шести признакам. Об этом она поговорила с изданием Metropoles.

По словам Насименто, человек, который хорош в постели, умеет выражать свои желания, всегда спрашивает о желаниях партнера, прислушивается к его ответам и невербальным сигналам. При этом секс для него является не только физическим, но и эмоциональным контактом.

Другими признаками хорошего любовника специалистка назвала готовность к экспериментам в сексе, удовлетворенность собственным телом, а также умение не обращать внимание на отвлекающие факторы во время близости. Кроме того, умелый в постели человек всегда проявляет инициативу и умеет наслаждаться процессом, а не гонится за результатом.

Ранее сексолог Джиджи Энгл объяснила желание рыдать после секса. По ее словам, это происходит из-за посткоитальной дисфории.

