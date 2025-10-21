Мир
Одна страна ЕС изменила свою позицию по оружию для Украины

Bloomberg: Италия сменила позицию и согласилась покупать Украине оружие у США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Италия согласилась покупать у США оружие для дальнейшей передачи Украине, изменив свою изначальную позицию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

До этого сообщалось, что Рим не намерен участвовать в закупках вооружений для Киева, поскольку у страны не хватит средств в бюджете. Однако на прошлой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто на встрече с коллегами по НАТО сообщил, что страна будет оплачивать оружие для Украины.

По данным издания, изначальное нежелание Рима участвовать в этом было связано с наличием других путей поставок вооружений Киеву, но Италия изменила свою позицию из опасений отдать союзникам полный контроль над этим процессом.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что более половины стран альянса готовы закупать американское оружие для передачи Украине. «Когда мы начали заседание, шесть стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже 16-17 стран готовы присоединиться к ней», — рассказал он.

