15:46, 21 октября 2025Силовые структуры

Осужденный за расправу над 11 женщинами маньяк-чиновник попросился на свободу

Политеховский маньяк из Алтайского края обжаловал приговор
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антонина Каршина / ТАСС

Приговоренный к 25 годам колонии за расправу над 11 женщинами экс-замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, известный как «политеховский маньяк», попросился на свободу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, защитник осужденного бывшего чиновника обжаловал приговор 20 октября. Согласно поданному заявлению заявитель не согласен с решением суда и требует его отменить.

Манишина задержали в мае 2023 года и обвинили в изнасиловании и расправе над девушкой 1989 года рождения. На первых же допросах экс-чиновник признался в преступлении, а месяц спустя неожиданно признался еще в нескольких расправах. Однако родные экс-чиновника не верят в его причастность к преступлениям и настаивают, что он оговорил себя под давлением следствия.

Подробнее о деле маньяка чиновника «Лента.ру» рассказывала в отдельном материале.

