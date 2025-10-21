Осужденный за расправу над 11 женщинами маньяк-чиновник попросился на свободу

Политеховский маньяк из Алтайского края обжаловал приговор

Приговоренный к 25 годам колонии за расправу над 11 женщинами экс-замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, известный как «политеховский маньяк», попросился на свободу. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, защитник осужденного бывшего чиновника обжаловал приговор 20 октября. Согласно поданному заявлению заявитель не согласен с решением суда и требует его отменить.

Манишина задержали в мае 2023 года и обвинили в изнасиловании и расправе над девушкой 1989 года рождения. На первых же допросах экс-чиновник признался в преступлении, а месяц спустя неожиданно признался еще в нескольких расправах. Однако родные экс-чиновника не верят в его причастность к преступлениям и настаивают, что он оговорил себя под давлением следствия.

