Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 21 октября 2025Россия

Промышленное сооружение оказалось повреждено после удара ВСУ по российскому региону

Воронежский губернатор Гусев: Обломки БПЛА повредили промышленное сооружение
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Megs Harrison / Unsplash

В Воронежской области обломки беспилотников (БПЛА) повредили элемент промышленного сооружения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки БПЛА незначительно повредили элемент промышленного сооружения», — сообщил губернатор.

Он добавил, что всего над Воронежской областью сбили не менее четырех беспилотников. Гусев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.

В ночь на 21 октября ВСУ также атаковали Ростовскую область. Под удар попало здание частного медцентра в Батайске, многоэтажный дом, торговые павильоны и автомобили. Пострадали два человека, губернатор опубликовал кадры последствий воздушной атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    В Госдуме назвали последствие ограничения на аборты в регионах России

    Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

    Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

    Медведева показала фигуру в красном платье с откровенным вырезом

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Швеции фразой «загорают прямо на скалах»

    В России выросли продажи одного вида машин

    В США заявили о бессилии после реакции Путина на поставки Tomahawk

    Встречу Лаврова и Рубио отложили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости