Промышленное сооружение оказалось повреждено после удара ВСУ по российскому региону

В Воронежской области обломки беспилотников (БПЛА) повредили элемент промышленного сооружения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки БПЛА незначительно повредили элемент промышленного сооружения», — сообщил губернатор.

Он добавил, что всего над Воронежской областью сбили не менее четырех беспилотников. Гусев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.

В ночь на 21 октября ВСУ также атаковали Ростовскую область. Под удар попало здание частного медцентра в Батайске, многоэтажный дом, торговые павильоны и автомобили. Пострадали два человека, губернатор опубликовал кадры последствий воздушной атаки.