Губернатор опубликовал кадры разрушений после воздушной атаки ВСУ на российский регион

Ростовский губернатор Слюсарь опубликовал кадры последствий воздушной атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Jason Lee / Reuters

В сети появились кадры последствий воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Их публикует губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

На кадрах показан поврежденный после атаки ВСУ медицинский центр. На месте работает сам губернатор, а также сотрудники оперативных служб.

Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры», — сообщил губернатор.

По его данным, силы ПВО отразили воздушную атаку в 16 районах и населенных пунктах. Новой информации о пострадавших и других данных о ситуации Слюсарь не привел.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на вторник, 21 октября. Под удар попало здание частного медцентра в Батайске, многоэтажный дом, торговые павильоны и автомобили. Пострадали два человека.

