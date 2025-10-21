Россия
ВСУ атаковали медцентр в российском городе

Ростовский губернатор Слюсарь: ВСУ атаковали здание медцентра в Батайске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали здание частного медцентра в Батайске Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он показал кадры с места удара по городу. Политик рассказал, что также удару подверглись многоэтажный дом, торговые павильоны и автомобили. Саперы еще продолжают обследовать территорию.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате атаки в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Пострадавших нет. «Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения», — отметил он.

ВСУ начали атаку на Ростовскую область вечером 20 октября. По заявлению Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников самолетного типа, однако позднее началась вторая волна нападения.

