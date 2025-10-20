Россия
00:00, 21 октября 2025Россия

ВСУ атаковали российский город

ВСУ атаковали Батайск в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Батайск в Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила очевидица событий.

По ее словам, несколько взрывов прозвучали около 23:40 по местному времени (совпадает с московским). Информации о пострадавших нет, на место прибыли экстренные службы.

Свидетель инцидента также утверждает, что были разрушены несколько торговых павильонов. В свою очередь, Telegram-канал Mash пишет, что удару подверглись и жилые дома.

Вечером 20 октября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за вечер сбили над территорией России 14 дронов самолетного типа ВСУ. В том числе 10 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в Ростовской области.

