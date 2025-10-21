Россиянам старше 45 лет назвали способ избежать смерти во время секса

После 45 лет россиянам нужно аккуратнее вести половую жизнь, предупредила психолог и сексолог Александра Миллер. Таким образом она прокомментировала новость о смерти 56-летнего жителя Петербурга во время секса с молодой любовницей, передает РИАМО.

Чтобы избежать таких рисков, Миллер порекомендовала прислушиваться к тревожным сигналам организма, которые возникают во время секса. «Одышка, головокружение, боль в груди — это не "интересные ощущения", это красные сигнальные ракеты, кричащие "Стоп!". Игнорировать их — преступление против самого себя», — предупредила она. Она также отметила, что в зрелом возрасте мужчины часто принимают стимулирующие средства вроде «Виагры», которые оказывают огромную нагрузку на сосуды.

Сексолог призвала мужчин старше 45 лет во время интимной близости не пытаться повторять подвиги юности. Вместо этого Миллер посоветовала выбрать новую безопасную тактику поведения в постели и стремиться не к интенсивному сексу, а к поиску наслаждения, к примеру, в долгой прелюдии и разговорах.

«На этом этапе вы уже не гонщик "Формулы-1", а владелец мощного, дорогого и требующего заботы автомобиля. Вы не ездите на нем сломя голову по бездорожью, вы наслаждаетесь поездкой, зная каждую его особенность и регулярно заезжая на техосмотр», — заключила она.

