Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 21 октября 2025Забота о себе

Россиянам старше 45 лет назвали способ избежать смерти во время секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anciens Huang / Shutterstock / Fotodom

После 45 лет россиянам нужно аккуратнее вести половую жизнь, предупредила психолог и сексолог Александра Миллер. Таким образом она прокомментировала новость о смерти 56-летнего жителя Петербурга во время секса с молодой любовницей, передает РИАМО.

Чтобы избежать таких рисков, Миллер порекомендовала прислушиваться к тревожным сигналам организма, которые возникают во время секса. «Одышка, головокружение, боль в груди — это не "интересные ощущения", это красные сигнальные ракеты, кричащие "Стоп!". Игнорировать их — преступление против самого себя», — предупредила она. Она также отметила, что в зрелом возрасте мужчины часто принимают стимулирующие средства вроде «Виагры», которые оказывают огромную нагрузку на сосуды.

Сексолог призвала мужчин старше 45 лет во время интимной близости не пытаться повторять подвиги юности. Вместо этого Миллер посоветовала выбрать новую безопасную тактику поведения в постели и стремиться не к интенсивному сексу, а к поиску наслаждения, к примеру, в долгой прелюдии и разговорах.

Материалы по теме:
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020

«На этом этапе вы уже не гонщик "Формулы-1", а владелец мощного, дорогого и требующего заботы автомобиля. Вы не ездите на нем сломя голову по бездорожью, вы наслаждаетесь поездкой, зная каждую его особенность и регулярно заезжая на техосмотр», — заключила она.

Ранее сексолог Кеннет Плей посоветовала, как продлить секс. Для этого, по ее словам, необходимо остановиться незадолго до эякуляции, а затем продолжить фрикции.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости