Россиянам захотели выдавать бумажные документы на недвижимость

Депутат Делягин предложил Росреестру вернуть бумажные выписки о недвижимости

Депутат Госдумы Михаил Делягин направил письмо в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с просьбой возобновить выдачу бумажных свидетельств о праве собственности на недвижимость. Об этом он

Делягин отметил, что в России сохраняется спрос на физические документы, так как бумажное свидетельство воспринимается как более надежное и менее подверженное фальсификациям, чем электронная запись в базе данных.

Он подчеркнул, что с 2016 года Росреестр прекратил выдачу таких документов в бумажном виде, однако у граждан остается потребность в физических доказательствах собственности. Депутат предложил выдавать бумажные свидетельства только по желанию собственников с оплатой госпошлины.

В настоящее время электронные выписки о праве собственности можно получить бесплатно через портал госуслуг, либо с оплатой пошлины через многофункциональный центр (МФЦ).

В 2025 году Росреестр увеличил стоимость выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), причем некоторые виды документа подорожали в два раза.