Из жизни
06:45, 21 октября 2025Из жизни

Россиянин дважды пережил нападение медведя

Житель Приморья два раза за десять лет пережил нападение медведя
Марина Совина
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Житель Приморья пережил нападение медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел около поселка Лазо. 49-летний россиянин собирал шишки, когда встретил хищника. Медведь набросился на человека и нанес ему множественные раны головы и тела, но быстро потерял интерес и ушел в лес. Длина некоторых ран достигала 16 сантиметров. При этом пострадавший смог самостоятельно выйти из леса и вызвать скорую.

Выяснилось, что десять лет назад мужчина уже попадал в лапы медведя. Тогда ему также потребовалась помощь врачей.

Ранее медведь на Камчатке отказался от вкусного обеда после запрета рыбака. На размещенных в сети кадрах медведь подходит к прицепу автомобиля мужчины, где лежат ящики с рыбой, и скромно кладет на него лапу, прося улов. После строгого отказа животное послушалось и поддалось на обещание мужчины привезти сладкого. Затем медведь дал почесать себя за ухом и ушел в лес.

