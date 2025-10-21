Россиянин дважды пережил нападение медведя

Житель Приморья два раза за десять лет пережил нападение медведя

Житель Приморья пережил нападение медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел около поселка Лазо. 49-летний россиянин собирал шишки, когда встретил хищника. Медведь набросился на человека и нанес ему множественные раны головы и тела, но быстро потерял интерес и ушел в лес. Длина некоторых ран достигала 16 сантиметров. При этом пострадавший смог самостоятельно выйти из леса и вызвать скорую.

Выяснилось, что десять лет назад мужчина уже попадал в лапы медведя. Тогда ему также потребовалась помощь врачей.

