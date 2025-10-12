Из жизни
13:15, 12 октября 2025Из жизни

Медведь отказался от вкусного обеда, дал себя погладить и попал на видео

Алина Черненко

Медведь на Камчатке отказался от вкусного обеда после запрета рыбака и дал себя погладить. Послушный дикий зверь попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Подъем».

На размещенных в сети кадрах медведь подходит к прицепу автомобиля мужчины, где лежат ящики с рыбой, и скромно кладет на него лапу, прося улов. «Нельзя, ты уже ел!» — строго отвечает герой ролика.

Сначала животное засомневалось, но потом послушалось и поддалось на обещание мужчины привезти сладкого. Затем медведь дал почесать себя за ухом и ушел в лес.

Ранее в районе Красной Поляны в Сочи заметили медведя, который переворачивает мусорные баки и поедает их содержимое. По словам местных жителей, он регулярно появляется в районе села Эсто-Садок.

