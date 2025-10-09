Россия
Медведя заметили за поеданием содержимого мусорных баков

В Сочи медведь переворачивает мусорные баки и поедает их содержимое
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

В районе Красной поляны в Сочи заметили медведя, который переворачивает мусорные баки и поедает их содержимое. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, медведь регулярно появляется в районе села Эсто-Садок. Животное переворачивает мусорные баки, поедает содержимое и скрываются. Очевидцы опасаются, что однажды он может напасть на людей.

Ранее в Лос-Анджелесе 238-килограммовый медведь занял подвал мужчины, эвакуировавшегося из-за пожара. Сами Арбид вернулся в свой дом после того, как пожар «Итон» закончился, и нашел там огромного медведя. Предполагается, что зверь испугался огня и решил использовать подвал Арбида как укрытие.

