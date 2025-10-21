Силовые структуры
15:03, 21 октября 2025Силовые структуры

Сбросивший российскую девочку на дно водосточного коллектора попал на видео

СК задержал подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году в Нягани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Следователи раскрыли преступление, совершенное в 2011 году, жертвой которого стала несовершеннолетняя жительница Нягани. В Следственном комитете (СК) России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах показан подозреваемый и следователь, изучающий материалы уголовного дела.

Ребенка без признаков жизни нашли 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в микрорайоне Восточный города Нягань. В 2022 году следователи вернулись к изучению дела, они дополнительно проверили свыше двух тысяч мужчин, у них был взят биологический материал для сравнительного исследования с ДНК-профилем, обнаруженным на месте преступления.

В результате масштабной работы была установлена причастность жителя Нягани 1986 года рождения. Он успел скрыться, но 20 октября его нашли в Первоуральске Свердловской области. Мужчина представился другим именем, однако дактилоскопия подтвердила его личность. Его этапируют в Югру для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что подросток из Шелехова в Иркутской области расправился с девочкой-подростком, с которой учился в одной школе.

