Силовые структуры
07:58, 13 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о расправившемся со сверстницей российском школьнике

Mash: Подросток из Шелехова учился с убитой девочкой в одной школе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Подросток из Шелехова (Иркутская область) учился в одной школе с девочкой-подростком, с которой расправился накануне. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Юноша недавно перешел в девятый класс, а пострадавшая — в восьмой.

В воскресенье, 12 октября, он пришел с ножом к сверстнице, чтобы выяснить отношения. Сначала 14-летний подросток несколько раз ударил лезвием девочку, а затем набросился на ее 23-летнюю соседку. Женщина вышла в подъезд на шум и попыталась защитить потерпевшую. Их обеих не смогли спасти.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. Предварительной причиной расправы стала ревность.

