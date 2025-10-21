Мир
Сенат США принял решение по санкциям против России

Сенат США приостановит законопроект по санкциям до встречи Путина и Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский сенат собирается отложить рассмотрение нового законопроекта о санкциях в отношении России до запланированной встречи лидеров сверхдержав Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам лидера республиканцев в сенате Джона Тьюна, сейчас принято решение «нажать кнопку паузы», к обсуждению должны вернуться по итогам саммита. Как отмечается, законопроект еще не вынесен на голосование.

Рестрикции предполагают меры против России и ее союзников, потребляющих российские энергоносители. Мера может закрепить уже действующие санкции и ввести пошлины до 500 процентов на импорт из стран, которые закупают энергоносители из России и не оказывают активной поддержки Украине.

Особенно сильно от возможных мер пострадают Китай и Индия, уверяют аналитики.

Тьюн заявил, что один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он работает с Белым домом, чтобы определить, «станет ли саммит Трампа и Путина плодотворным и поможет ли он продвинуть процесс вперед», уточнил сенатор.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий сообщил, что Евросоюз планирует принять 19-й пакет санкций против России уже на этой неделе. По его словам, сейчас по этому вопросу идут интенсивные обсуждения.

