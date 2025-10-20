Мир
13:26, 20 октября 2025Мир

Раскрыты сроки принятия нового пакета санкций ЕС против России

Немчицкий: ЕС планирует принять 19-й пакет санкций против России на этой неделе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Игнаций Немчицкий

Игнаций Немчицкий. Фото: Wikimedia

Европейский союз (ЕС) планирует принять 19-й пакет санкций против России на этой неделе, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Игнаций Немчицкий, сообщает Telewizja Polska.

«Мы интенсивно обсуждаем 19-й пакет санкций», — отметил он.

По словам замглавы польского внешнеполитического ведомства, решение не ожидается сегодня, 20 октября. Он сказал, что Евросоюз находится на правильном пути, чтобы принять решение на этой неделе на саммите ЕС.

Ранее стало известно, что разногласия мешают властям Евросоюза утвердить 19-й пакет антироссийских санкций. Уточняется, что возникшие противоречия можно устранить лишь в ходе дискуссии на высшем уровне во время саммита ЕС 23-24 октября.

