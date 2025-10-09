Стало известно о разногласиях в ЕС из-за антироссийских санкций

Разногласия помешали ЕС утвердить 19-й пакет антироссийских санкций

Разногласия мешают властям Евросоюза (ЕС) утвердить 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом агентству ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы ЕС по итогам дискуссии в среду не смогли прийти к соглашению по 19-му пакету. Разногласия сохраняются», — сказал собеседник издания.

По его словам, возникшие противоречия можно устранить «лишь в ходе дискуссии на высшем уровне» во время саммита ЕС 23-24 октября.

Ранее страны ЕС договорились о прекращении импорта российских нефти и газа к 2028 году.