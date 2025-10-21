Экономика
13:33, 21 октября 2025Экономика

Шансы США обойтись без китайских магнитов оценили

CNBC: США начали активно искать альтернативу китайским редкоземельным магнитам
Кирилл Луцюк

Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

Обрушение экспорта китайских редкоземельных магнитов в США положило конец многомесячному восстановлению рынка, поскольку две экономические сверхдержавы по-прежнему вовлечены в торговые споры. Об этом сообщил канал CNBC.

Сообщается, что китайские компании, производящие редкоземельные магниты, с сентября сталкиваются с более строгой проверкой заявок на получение экспортных лицензий. Между тем, по данным Международного энергетического агентства, у Китая доминирующее положение в производстве редкоземельных постоянных магнитов. КНР занимает около 90 процентов рынка. Магниты же жизненно важны для таких технологий, как электромобили, возобновляемая энергетика, электроника и оборонные системы.

Сбои в импорте этой продукции побудили США и их партнеров усилить поиски альтернативных цепочек поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов. Так, уже подписано соглашение с Австралией о поставках полезных ископаемых на 8,5 миллиарда долларов.

По данным Главного таможенного управления Китая, экспорт китайских редкоземельных магнитов в США снижается второй месяц подряд на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном. По итогам сентября поставки просели до 421 тонны. В августе речь шла о 590 тоннах.

