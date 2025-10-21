Из жизни
Скандальная порнозвезда отказалась заниматься сексом с инопланетянами

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, отказалась заниматься сексом с инопланетянами. Об этом пишет Daily Star.

Блю заявила, что не очень верит в реальность инопланетян. «Они вполне могут существовать, но это один из тех случаев, когда я не поверю, пока не увижу или не найду достаточно доказательств, чтобы быть полностью уверенной», — пояснила британка.

При этом она сказала, что не будет заниматься сексом с инопланетянином, даже если он придет на один из ее скандальных марафонов. «Не знаю, не будет ли это скотоложеством. Не хочется, чтобы меня еще круче забанили на разных сайтах, так что придется отказаться», — сказала Блю.

Она добавила, что в призраков тоже не верит, но спать с ними заранее отказывается.

Ранее Бонни Блю рассказала, чего ждет от будущего мужа. Порнозвезда заявила, что ее не волнует достаток потенциального спутника жизни, однако он должен любить активный отдых.

    Все новости