Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю перечислила требования к будущему мужу

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала, чего ждет от будущего мужа. Ее слова приведены в интервью, опубликованном на TikTok.

Бонни Блю призналась, что все еще рассчитывает выйти замуж. Это, по ее словам, произойдет, когда она встретит подходящего человека.

Интервьюер поинтересовался у порнозвезды, каким должен быть этот человек. «Это будет тот, кто обожает активный отдых на природе, увлекается сноркелингом и, не знаю, может, кто-то, кто хорошо ездит верхом», — ответила она.

Бонни Блю утверждает, что достаток мужчины в данном случае не главное. «У меня денег хватает», — объяснила она.

Бонни Блю много лет была замужем за регбистом Олли Дэвидсоном. Сейчас они собираются развестись.

Ранее сообщалось, что до начала съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.