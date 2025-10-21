Мир
16:40, 21 октября 2025Мир

В Чехии заявили о поражении Украины

Генерал Шандор: Запад не в состоянии признать, что Украина потерпела поражение
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Лидеры западных стран не в состоянии признать факт того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потерпели поражение на поле боя. С таким заявлением выступил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор, его слова приводит газета Parlamentní listy.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и лидеры западноевропейских стран просто не осознают реальность и не хотят признать то, что Украина уже проиграла. Они приложили большие усилия для того, чтобы помочь Киеву, но теперь они не в состоянии признать печальный конец», — указал генерал.

По мнению Шандора, ВСУ «уже нечем помочь», поскольку у страны нет солдат. Он резюмировал, что из-за сложившейся ситуации в конфликте Киев победить не сможет.

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что европейские власти намерены ускорить пересмотр стратегии поддержки Украины, чтобы скоординировать ее с итогами переговоров президента США Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме. В рамках этих встреч страны Европы намерены обсудить расширение помощи Киеву.

