В ЕС рассказали о тяжелом положении Украины

El País: Украине хватит денег только до первого квартала 2026 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украине хватит имеющихся у нее денежных средств лишь до конца первого квартала 2026 года, чтобы продолжать держаться на плаву. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники в Европейском союзе (ЕС).

«У Киева достаточно средств только до конца первого квартала 2026 года, чтобы продолжать удерживаться на плаву», — заявили изданию несколько неназванных европейских источников.

По словам авторов материала, Украина испытывает «большие финансовые трудности». Они также указали на то, что наличие этого факта, а также политика стран Евросоюза по ограничению собственных бюджетов вынудили Европейскую комиссию (ЕК) предоставить в качестве беспроцентных кредитов большую часть замороженных российских активов.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву надо найти 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией в 2026 году. Он добавил, что потребуется еще столько же средств от иностранных партнеров, чтобы профинансировать невоенные расходы.

