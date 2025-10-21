Малинен: Достичь мира на Украине без отстранения Зеленского невозможно

Без отстранения Владимира Зеленского с поста президента Украины достичь мира будет невозможно. Единственный способ завершить украинский кризис назвал профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

«Отстранение Зеленского от власти необходимо для достижения мира. Это объясняется тем, что он не может заключить мир, потому что фашистские группировки, обладающие реальной властью на Украине, могут убить его за это», — заявил он.

По его словам, президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу следует «сменить Зеленского и очистить Украину от фашистских сил». Заключать мирное соглашение можно будет лишь после этого, заключил профессор.

Ранее Малинен заявил, что на встрече Путина и Трампа в Будапеште может произойти неприятный для Зеленского сюрприз. «Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште об отстранении Зеленского», — написал он.