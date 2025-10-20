Мир
06:01, 20 октября 2025Мир

Зеленского предупредили о возможном отстранении

Профессор Малинен: Путин и Трамп могут договориться об отстранении Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Геополитический аналитик, профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может произойти неприятный для украинского лидера Владимира Зеленского сюрприз. Об этом он высказался в социальной сети X.

Малинен указал, что встреча Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, похоже, переросла в перепалку.

«Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента», — предупредил он.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

