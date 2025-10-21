В России договорились о легализации некоторых расчетов в криптовалюте

Силуанов: Минфин и ЦБ договорились о легализации расчетов в криптовалюте

Министерство финансов и Банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

По итогам стратегической сессии «Повышение эффективности экономики и обеспечение равных условий ведения бизнеса» министр назвал соответствующие расчеты с использованием крипторынка большим направлением для работы. С помощью цифровых активов возможно не только оплачивать товары, так и выводить средства из страны, поэтому одновременно с легализацией рынка нужно усилить контроль за ним.

«Мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности. И тем самым мы вместе с Росфинмониторингом, со службами контроля сможем обеспечить и навести порядок в этом секторе», — пояснил Силуанов.

Как заявил ранее исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий Банка России Станислав Короп, в современных условиях, связанных в том числе с ужесточением регулирования за рубежом, сама идея об анонимности криптовалюты как средства платежа теряет свою актуальность. По словам представителя ЦБ, законы, нацеленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма и связанные с ними требования, рушат саму идею о том, что криптовалюты — это абсолютно анонимное средство платежа.