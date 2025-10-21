Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:13, 21 октября 2025Экономика

В России захотели наделить президента правом регулирования в валютной сфере

«Интерфакс»: Минфин захотел расширить полномочия президента РФ в валютной сфере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство финансов РФ предложило расширить полномочия президента России Владимира Путина в валютной сфере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкий к ведомству источник.

Законопроект предусматривает возможность регулирования валютных операций указами главы государства. Отмечается, что в настоящее время не предусмотрена ответственность за нарушение введенных президентом отдельных валютных ограничений.

Ранее сообщалось, что число дел за валютные нарушения в России превысило досанкционный уровень. В частности, в 2024 году выросло более чем на 70 процентов в годовом выражении. Число возбужденных дел (административных и уголовных) достигло 136 675. Количество выявленных нарушений в сфере валютного контроля составило 118 947 (плюс 60 процентов год к году).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный летчик высказался о безопасности самолета Путина на пути в Венгрию

    Исполнявшая песни Noize MC уличная певица ответит в суде за дискредитацию ВС

    На Западе признали крах ВСУ в Донбассе

    Допустившего колоссальные потери в Курской области полковника ВСУ повысили

    На Украине рассказали об изгнании Зеленского из Белого дома

    Россиянам напомнили о предстоящей шестидневной неделе

    Элитный 102-этажный небоскреб в центре Нью-Йорка начал разрушаться

    В России захотели наделить президента правом регулирования в валютной сфере

    В смерти Народицкого обвинили российского гроссмейстера

    Впервые в истории США ответственные за ядерный арсенал массово попали под сокращение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости