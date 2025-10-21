Telegram-канал «Архангел спецназа»: В иностранный легион ВСУ не идут добровольцы

Украинский иностранный легион находится в глубоком кризисе. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Архангел спецназа».

По его данным, к падению популярности иностранного легиона среди наемников привели растущие потери и негативные отзывы об участии в формировании.

Канал отмечает, что Киеву удалось привлечь значительное число добровольцев из-за границы в 2022-2023 годах. После этого приток новых кадров в легион значительно уменьшился, а набранные ранее «сточились», считает он. Кроме того, из-за низкого спроса Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось привлекать большее число специалистов, не обладающих большим опытом ведения боевых действий, добавляет автор публикации.

Ввиду перечисленных факторов наблюдается отток квалифицированных иностранных специалистов из рядов ВСУ, заключает канал. С продолжением боевых действий эта тенденция будет только усиливаться, резюмирует он.

Тем временем российские войска продолжают бить по подразделениям иностранных наемников в зоне СВО. Во вторник, 21 октября, Минобороны России сообщило о нанесении новой серии ударов по наемническим формированиям. Точные районы их дислокации не приводятся.