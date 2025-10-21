Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 21 октября 2025Россия

Раскрыты цели ударов авиации и артиллерии российских войск

Минобороны: ВС России ударили по энергетическим и транспортным объектам ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России при помощи авиации и артиллерии ударили по энергетическим и транспортным объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что цели ударов использовались для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, российские войска атаковали места хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, ВСУ в ночь на вторник, 21 октября, выпустили по России свыше пяти десятков беспилотников. Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 55 беспилотников на пять регионов России, также дроны сбили над Черным морем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Президент постсоветской страны заявил о начале мирного этапа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости