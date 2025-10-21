Раскрыты цели ударов авиации и артиллерии российских войск

Минобороны: ВС России ударили по энергетическим и транспортным объектам ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России при помощи авиации и артиллерии ударили по энергетическим и транспортным объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что цели ударов использовались для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, российские войска атаковали места хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, ВСУ в ночь на вторник, 21 октября, выпустили по России свыше пяти десятков беспилотников. Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 55 беспилотников на пять регионов России, также дроны сбили над Черным морем.