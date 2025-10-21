Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 55 дронов ВСУ над пятью регионами и Черным морем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 21 октября, выпустили по России свыше пяти десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства , силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 55 беспилотников на пять регионов России, также дроны сбили над Черным морем. Попытки атак были предприняты с помощью дронов самолетного типа.

Больше всего летательных аппаратов — 34 — сбили над Ростовской областью. Еще 6 перехватили над Воронежской областью, по 3 — над Краснодарским краем и Липецкой областью, 2 — над Крымом. Еще семь дронов сбили над Черным морем.

Вечером 20 октября Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за вечер сбили над территорией России 14 дронов самолетного типа ВСУ. Под удар попали Ростовская, Воронежская и Саратовская области.