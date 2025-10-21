В Швейцарии обрушился экспорт одного из предметов роскоши

Bloomberg: Экспорт швейцарских часов упал больше чем на 3%

Президенту США Дональду Трампу удалось обрушить экспорт такого предмета роскоши, как швейцарские часы. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Федерацию швейцарской часовой промышленности.

В сентябре 2025 года поставки этой продукции на внешний рынок упали на 3,1 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и были оценены в 2,5 миллиарда долларов. Причиной такой динамики стали американские пошлины, наложенные на продукцию этой европейской страны. Эффект оказался столь серьезным, что рост экспорта на всех остальных рынках был нивелирован его падением в США на 55 процентов.

Подчеркивается, что поставки данной продукции падают уже второй месяц подряд после резкого скачка в июле, когда производители поторопились нарастить запасы в преддверии новых тарифов.

В конце сентября стало известно, что Швейцария надеется задобрить США и убедить Трампа снизить введенные пошлины. Добиться этого Берн надеется за счет наращивания закупок американского оружия, энергоносителей, а также обогащенного урана.