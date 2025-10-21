Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:07, 21 октября 2025Экономика

В Швейцарии обрушился экспорт одного из предметов роскоши

Bloomberg: Экспорт швейцарских часов упал больше чем на 3%
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Президенту США Дональду Трампу удалось обрушить экспорт такого предмета роскоши, как швейцарские часы. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Федерацию швейцарской часовой промышленности.

В сентябре 2025 года поставки этой продукции на внешний рынок упали на 3,1 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и были оценены в 2,5 миллиарда долларов. Причиной такой динамики стали американские пошлины, наложенные на продукцию этой европейской страны. Эффект оказался столь серьезным, что рост экспорта на всех остальных рынках был нивелирован его падением в США на 55 процентов.

Подчеркивается, что поставки данной продукции падают уже второй месяц подряд после резкого скачка в июле, когда производители поторопились нарастить запасы в преддверии новых тарифов.

В конце сентября стало известно, что Швейцария надеется задобрить США и убедить Трампа снизить введенные пошлины. Добиться этого Берн надеется за счет наращивания закупок американского оружия, энергоносителей, а также обогащенного урана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Раскрыта позиция Трампа по вопросу украинских территорий

    Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости