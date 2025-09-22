Европейская страна нашла способ задобрить США

FT: Швейцария предложила закупить оружие и энергоносители у Америки

Власти Швейцарии нашли способ задобрить США и снизить введенные пошлины. Как пишет Financial Times (FT), европейская страна предложила закупать американское вооружение и энергоносители, в том числе обогащенный уран и СПГ, а также инвестировать в экономику США. Источники издания полагают, что это поможет снизить введенные 39-процентные тарифы.

Сообщается, что стороны ведут переговоры. «Они все еще идут, однако я бы не рассчитывал на незамедлительную сделку», — прокомментировал глава американской торговой палаты в Швейцарии (Swiss AmCham) Рахул Сахгал.

Ранее стало известно, что швейцарские производители золота не планируют открывать новые заводы в Соединенных Штатах, несмотря на давление Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин на продукцию десятков стран в начале апреля. В августе он подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41 процента в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. После этого экспорт Швейцарии в США упал до минимума с 2020 года и составил 3,9 миллиарда долларов.