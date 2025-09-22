Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:54, 22 сентября 2025Экономика

Европейская страна нашла способ задобрить США

FT: Швейцария предложила закупить оружие и энергоносители у Америки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Власти Швейцарии нашли способ задобрить США и снизить введенные пошлины. Как пишет Financial Times (FT), европейская страна предложила закупать американское вооружение и энергоносители, в том числе обогащенный уран и СПГ, а также инвестировать в экономику США. Источники издания полагают, что это поможет снизить введенные 39-процентные тарифы.

Сообщается, что стороны ведут переговоры. «Они все еще идут, однако я бы не рассчитывал на незамедлительную сделку», — прокомментировал глава американской торговой палаты в Швейцарии (Swiss AmCham) Рахул Сахгал.

Ранее стало известно, что швейцарские производители золота не планируют открывать новые заводы в Соединенных Штатах, несмотря на давление Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин на продукцию десятков стран в начале апреля. В августе он подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41 процента в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. После этого экспорт Швейцарии в США упал до минимума с 2020 года и составил 3,9 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    Россияне начали скупать аудиокассеты и CD-диски

    Спецпредставитель Путина прокомментировал просьбу SHAMAN к жюри

    Мать страдающей от тяжелой болезни Беллы Хадид уличили во лжи о ее диагнозе

    Москвичам назвали продолжительность летней погоды

    Раскрыты подробности о ранениях пострадавших при атаке ВСУ на курортную зону Крыма

    У бросившей ребенка в Таиланде россиянки заподозрили помутнение рассудка

    Высокопоставленный сотрудник Минтранса России задержан

    Советник Макрона рассказал об угрозах расправой из-за признания Палестины

    Чиновники США назвали решение Макрона признать Палестину рекламным трюком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости