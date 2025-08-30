Швейцарские производители золота отказались переносить производство в одну страну

NZZ: Швейцарские производители золота отказываются переносить производство в США

Швейцарские производители золота не планируют открывать новые заводы в Соединенных Штатах, несмотря на давление со стороны администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Бывший швейцарский дипломат Томас Борер выступил с предложением перенести часть мощностей по переработке золота в США, однако местные производители золота не поддержали эту идею. Согласно информации NZZ, производители драгоценных металлов в последнее время экспортируют огромные объемы золота в Штаты, что вызвало недовольство со стороны Вашингтона. Это якобы было одной из причин введения США пошлин в размере 39 процентов на почти все швейцарские товары.

Политики и бизнесмены в Швейцарии предлагали «затруднить или даже ограничить экспорт золота». Также обсуждался вариант дополнительного налога на вывоз драгметаллов. Отрасль, однако, отвергла эти инициативы, объяснив, что они «нанесут серьезный ущерб индустрии».

Ассоциация производителей и продавцов драгметаллов утверждает, что идея переноса предприятий в Соединенные Штаты «будет иметь ограниченный эффект». Помимо этого, компании напоминают: маркировка Swiss made на золоте — важнейший знак качества. Он может пострадать при переносе производств за границу.

Ранее Всемирный совет по золоту предсказал рост спроса на этот металл, который рассматривается инвесторами как актив-убежище.