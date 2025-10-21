В Словакии вынесли приговор обвиняемому в покушении на Фицо

Суд в Словакии приговорил совершившего покушение на Фицо к 21 году тюрьмы

Суд в Словакии приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, совершившего покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо в 2024 году, к 21 году тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд принимает решение о наказании в виде лишения свободы сроком на 21 год», — зачитал приговор суда судья Игорь Кралик.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая 2024 года. Политик получил ранения в результате стрельбы возле здания в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.

Сам Цинтула объяснил свой поступок тем, что политик якобы душил культуру. «Да здравствует демократия, да здравствует свободная культура!» — выкрикнул он по прибытии в суд в июле этого года.