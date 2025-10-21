Россия
16:21, 21 октября 2025

В здании парламента Санкт-Петербурга произошел пожар

В Санкт-Петербурге в здании парламента произошел пожар
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В здании Мариинского дворца в Санкт-Петербурге, где находится Законодательное собрание города, произошел пожар. Сотрудников парламента эвакуировали, сообщает 78.ru.

Никто не пострадал. Возгорание уже потушили, после чего сотрудники вернулись на рабочие места.

По данным канала, задымление произошло при выполнении ремонтных работ — горел брезент в шахте лифта. Пожар был незначительным, его ликвидировали до прибытия спасателей, уточнили в парламенте.

Ранее сообщалось, что произошло задымление в главном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве. Предварительно, был поврежден кабель в подвале.

