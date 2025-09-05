Названа причина задымления в Третьяковской галерее

Задымление в Третьяковской галерее произошло из-за кабеля

Задымление в главном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве произошло из-за повреждения кабеля в подвале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Из-за ЧП из строения были эвакуированы 11 человек, о пострадавших не сообщалось. Сейчас возгорание ликвидировано.

Об инциденте стало известно вечером 5 сентября. При этом утверждалось, что задымление произошло в Инженерном корпусе галереи.

В январе 2024 года пожар уничтожил почти весь государственный картинный фонд Абхазии. Возгорание произошло в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, там сгорели более четырех тысяч картин.