В одном из корпусов Третьяковской галереи произошло задымление

В подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи произошло задымление. Об этом вечером в пятницу, 5 сентября, сообщил Shot в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.
Как утверждается в публикации, были эвакуированы 11 человек. Сотрудники МЧС ищут очаг возгорания.
Информации о пострадавших и точных причинах возгорания в настоящее время нет.
Ранее в центре Москвы загорелся ресторан. ЧП произошло на Бакунинской улице, 69. Отмечается, что людей успели эвакуировать. Точное название ресторана не указывается.