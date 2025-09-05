В одном из корпусов Третьяковской галереи произошло задымление

Shot: В подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи произошло задымление

В подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи произошло задымление. Об этом вечером в пятницу, 5 сентября, сообщил Shot в Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

Как утверждается в публикации, были эвакуированы 11 человек. Сотрудники МЧС ищут очаг возгорания.

Информации о пострадавших и точных причинах возгорания в настоящее время нет.

