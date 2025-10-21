Верховный суд снял подростка с учета в полиции из-за драки в школьной раздевалке

Верховный суд РФ запретил ставить школьников на учет в полиции за одну драку

Верховный суд России снял подростка с учета в полиции из-за драки в школьной раздевалке в Пермском крае. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Верховный суд постановил, что однократное совершение школьником административного правонарушения не является основанием для постановки на профилактический учет.

Мать мальчика добивалась снятия сына с учета в полиции: она обратилась в суд с жалобой. В школьной раздевалке произошла драка, сын заявительницы извинился, но инспектор ПДН составил на мальчика учетно-профилактическую карточку. Районный суд Перми решил, что инспектор не изучил причины драки и условия жизнь подростка. Выяснилось, что он участвует в школьных олимпиадах, занимается спортом, имеет дипломы и благодарственные письма от школы. Однако апелляционный и кассационный суды отменили решение районного суда. Тогда к разбирательству подключился Верховный суд. В итоге в силе оставили решение суда первой инстанции.

Ранее в школе Бурятии подрались учитель и ученик. Драка, предварительно, началась с подзатыльника, который учитель дал ребенку.