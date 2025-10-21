Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 21 октября 2025Силовые структуры

Верховный суд снял подростка с учета в полиции из-за драки в школьной раздевалке

Верховный суд РФ запретил ставить школьников на учет в полиции за одну драку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Верховный суд России снял подростка с учета в полиции из-за драки в школьной раздевалке в Пермском крае. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Верховный суд постановил, что однократное совершение школьником административного правонарушения не является основанием для постановки на профилактический учет.

Мать мальчика добивалась снятия сына с учета в полиции: она обратилась в суд с жалобой. В школьной раздевалке произошла драка, сын заявительницы извинился, но инспектор ПДН составил на мальчика учетно-профилактическую карточку. Районный суд Перми решил, что инспектор не изучил причины драки и условия жизнь подростка. Выяснилось, что он участвует в школьных олимпиадах, занимается спортом, имеет дипломы и благодарственные письма от школы. Однако апелляционный и кассационный суды отменили решение районного суда. Тогда к разбирательству подключился Верховный суд. В итоге в силе оставили решение суда первой инстанции.

Ранее в школе Бурятии подрались учитель и ученик. Драка, предварительно, началась с подзатыльника, который учитель дал ребенку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша не гарантирует Путину свободный пролет в Венгрию. Лавров обвинил Варшаву в готовности к терроризму

    В Германии позавидовали удобной жизни в Москве

    Россиянам посоветовали полезный для сердца осенний фрукт

    Москвичей предупредили о погоде в конце недели

    Раскрыт путь снижения риска смерти от хронических заболеваний

    Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность

    ФСИН России прокомментировала состояние «еле ходящего» в СИЗО генерала

    Мамиашвили ответил на слова украинки о неприязни к российским борцам

    Россиянам захотели выдавать бумажные документы на недвижимость

    Доходы бюджета от перевода такси на автомобили Lada подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости