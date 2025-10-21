Американист оценил заявление о подготовке НАТО в авральном режиме к войне с Россией

Политолог Дудаков: Лидеры стран Европы хотят войны с Россией из-за рейтингов

Американист Малек Дудаков прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о подготовке НАТО в авральном режиме к войне с Россией. Об этом политолог высказался в беседе с 360.ru.

Он отметил, что многие страны Североатлантического альянса проводят учения и наращивают военные расходы, в частности из-за крайне низких рейтингов лидеров. По словам эксперта, у президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера они не превышают 15 процентов, а Фридриха Мерца уже считают самым непопулярным канцлером в истории Германии.

Чтобы сплотить народ вокруг себя, они говорят об угрозе с Востока, объяснил спикер. Он усомнился, что этим политикам удастся реализовать свои планы. Согласно прогнозу собеседника издания, следующий электоральный цикл в Европе приведет к власти новое поколение политических деятелей.

«Я думаю, что в рамках этого цикла мы распрощаемся со многими из тех, кто сейчас надувает щеки и представляет себя главными борцами с якобы имеющей место русской угрозой», — подчеркнул Дудаков.

