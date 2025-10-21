Журналист Боуз заявил о скором поражении ВСУ в битве за Красноармейск

В битве за Красноармейск Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери и проигрывают ее. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею», — отметил он.

Как указал Боуз, несмотря на все усилия ВСУ удержать данный логистический узел и огромные потери украинских войск, они вот-вот проиграют еще одно крупное сражение.

Ранее военный аналитик Юлиан Репке написал, что битва за Красноармейск переходит в финальную стадию. По его словам, бои с применением беспилотников-камикадзе идут уже в центре города, что свидетельствует о приближении решающей фазы битвы за населенный пункт.