Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:58, 21 октября 2025Мир

Журналист спрогнозировал крупное поражение ВСУ в ближайшее время

Журналист Боуз заявил о скором поражении ВСУ в битве за Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В битве за Красноармейск Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери и проигрывают ее. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею», — отметил он.

Как указал Боуз, несмотря на все усилия ВСУ удержать данный логистический узел и огромные потери украинских войск, они вот-вот проиграют еще одно крупное сражение.

Ранее военный аналитик Юлиан Репке написал, что битва за Красноармейск переходит в финальную стадию. По его словам, бои с применением беспилотников-камикадзе идут уже в центре города, что свидетельствует о приближении решающей фазы битвы за населенный пункт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

    Австралийский посол извинился перед Трампом за «деревенского идиота»

    Поиски бесследно пропавшей российской семьи возобновились из-за новых улик

    Раскрыто отношение россиян к точке в конце сообщения

    Журналист спрогнозировал крупное поражение ВСУ в ближайшее время

    Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret

    Найден секретный способ выключения Windows

    Нарышкин высказался о «макронах» и «мерцах»

    ВСУ атаковали медцентр в российском городе

    В центре Москвы заметили новогоднюю елку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости