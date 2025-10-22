Из жизни
11:10, 22 октября 2025Из жизни

70-летний мужчина расправился с монахом в храме из-за собаки и кошек

В Таиланде 70-летний мужчина зарезал 72-летнего монаха из-за собаки и кошек
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ZCOOL HelloRF / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде пожилой мужчина расправился с монахом в провинции Накхонпатхом. Об этом сообщает The Thaiger.

Конфликт между 70-летним Митром и 72-летним монахом Пхра Чум Камья из храма Ват Ом Яй произошел вечером 18 октября. Священнослужитель получил черепно-мозговую травму и несколько ударов ножом. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасти его не смогли. Митр скрылся с места происшествия и вскоре был задержан у себя дома.

Очевидица рассказала, что мужчина подъехал на мотоцикле к жилищу монаха на территории храма, они начали ругаться. Вскоре Митр окончательно вышел из себя, выхватил нож и набросился на Камью. Следователи выяснили, что монах держал дома несколько кошек, а у Митра была собака, которая постоянно гонялась за ними. Из-за этого пожилые мужчины часто ссорились.

Ранее в Таиланде один монах расправился с другим в храме в провинции Пхукет. Мужчины поссорились из-за слишком громкой музыки, которую слушал один из них.

