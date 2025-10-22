Силовые структуры
20:10, 22 октября 2025Силовые структуры

Американскую «дочку» ФБК потребовали включить в список террористов

Верховный суд РФ рассмотрит иск о включении «дочки» ФБК в список террористов
Генеральная прокуратура требует признать террористической организацией американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc («Фонд борьбы с коррупцией, Инк»; признана нежелательной организацией). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Суд уже принял иск к рассмотрению. Заседание назначено на 27 ноября.

Как уточняет РИА Новости, «Фонд борьбы с коррупцией, Инк» является американской «дочкой» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Ранее в Москве арестовали счета и недвижимость блогера Никиты Ефремова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о спонсировании ФБК.

