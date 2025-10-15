Суд арестовал активы российского блогера по делу о спонсировании ФБК

В Москве арестовали счета и недвижимость блогера Никиты Ефремова

В Москве арестовали счета и недвижимость блогера Никиты Ефремова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд арестовал все активы блогера и создателя магазинов одежды и обуви Ефремова по делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Никиту Ефремова задержали в московском аэропорту Шереметьево в середине августа. Блогеру предъявили обвинение по статье 282.3 Уголовного кодекса РФ («Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности»). В данный момент он находится под запретом определенных действий.

Ранее сообщалось, что следствие допросило бизнес-партнеров обвиняемого в спонсировании ФБК российского блогера.