Следствие допросило бизнес-партнеров обвиняемого в спонсировании ФБК российского блогера

Следствие допросило партнеров блогера Никиты Ефремова

По уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) блогером Никитой Ефремовым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допросили его бизнес-партнеров. Об этом со ссылкой на следствие сообщает ТАСС.

По данным следствия, бизнес-партнеры были допрошены пока в статусе свидетелей. Отмечается, что статус студента магистратуры РАНХиГС Дмитрия Шапкина и студента магистратуры МГУ Никиты Бабаяна будет определен в ближайшее время. Блогеру вменяется совершение шести переводов по 1000 рублей на зарубежные банковские счета ФБК в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го.

Никиту Ефремова задержали в московском аэропорту Шереметьево в середине августа. Блогеру предъявили обвинение по статье 282.3 Уголовного кодекса РФ («Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности»). В данный момент он находится под запретом определенных действий.

12 октября сообщалось, что он частично признал свою вину.