Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 14 октября 2025Силовые структуры

Следствие допросило бизнес-партнеров обвиняемого в спонсировании ФБК российского блогера

Следствие допросило партнеров блогера Никиты Ефремова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) блогером Никитой Ефремовым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допросили его бизнес-партнеров. Об этом со ссылкой на следствие сообщает ТАСС.

По данным следствия, бизнес-партнеры были допрошены пока в статусе свидетелей. Отмечается, что статус студента магистратуры РАНХиГС Дмитрия Шапкина и студента магистратуры МГУ Никиты Бабаяна будет определен в ближайшее время. Блогеру вменяется совершение шести переводов по 1000 рублей на зарубежные банковские счета ФБК в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го.

Никиту Ефремова задержали в московском аэропорту Шереметьево в середине августа. Блогеру предъявили обвинение по статье 282.3 Уголовного кодекса РФ («Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности»). В данный момент он находится под запретом определенных действий.

12 октября сообщалось, что он частично признал свою вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости