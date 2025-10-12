Силовые структуры
Задержанный в Шереметьево блогер частично признал вину

ТАСС: Блогер Никита Ефремов частично признал вину в ходе допроса
Полина Кислицына (Редактор)
Никита Ефремов

Никита Ефремов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер Никита Ефремов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) частично признал вину в ходе допроса по уголовному делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщил ТАСС, в распоряжении которого оказались материалы соответствующего дела.

По информации агентства, блогеру вменяется совершение шести переводов по тысяче рублей на зарубежные банковские счета ФБК в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го. «По существу предъявленного обвинения согласен частично», — сказано в документах. Ефремов отметил, что во время допроса впервые узнал о том, что любая деятельность, которая связана с ФБК, запрещена на территории РФ в судебном порядке. Он также отверг причастность к несогласованным акциям протеста в 2021 году на территории столичного региона, в которых тот, согласно данным правоохранителей, участвовал. Блогер назвал себя патриотом и добавил, что никогда не имел умысла, «направленного на финансирование той или иной экстремистской организации».

Между тем в материалах уточняется, что после первого допроса в статусе подозреваемого блогер отказался добровольно передавать следствию свои гаджеты и пароли к ним.

Никиту Ефремова задержали в московском аэропорту Шереметьево в середине августа. Блогеру предъявили обвинение по статье 282.3 Уголовного кодекса РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности). В данный момент он находится под запретом определенных действий.

