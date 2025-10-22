Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:09, 22 октября 2025Путешествия

Автомобиль застрял под крылом пассажирского самолета из-за забывшего про ручник водителя

The Sun: В аэропорту Лондона автомобиль застрял под крылом самолета
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: The Sun

В аэропорту Лондона служебный автомобиль застрял под крылом пассажирского самолета из-за забывшего про ручник водителя. Подробности происшествия публикует издание The Sun.

Инцидент произошел 20 октября в лондонском аэропорту Хитроу. Водитель транспортного средства забыл поставить его на ручной тормоз, в результате чего служебная машина закатилась под крыло самолета British Airways. Рейс до Куала-Лумпура перенесли из соображений безопасности. В итоге самолет с 300 пассажирами задержали на сутки.

Уточняется, что водителю ошибка обойдется в почти 100 тысяч фунтов (10,9 миллиона рублей). Сумма включает компенсацию пассажирам, штраф за нарушение правил на территории взлетно-посадочной полосы и стоимость услуг специалистов по безопасности.

Ранее шины самолета неназванной иностранной авиакомпании с десятками пассажиров на борту лопнули при посадке в Техасе (США). Никто из 179 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятие санкций и возвращение активов. Европа и Украина смягчили требования к России в ожидании встречи Путина и Трампа

    Российские ученые реконструировали шапку возрастом 4000 лет

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Москвичам пообещали аномально теплый ноябрь

    Стилист Ким Кардашьян высмеял ее скрывающую лицо маску на гала-вечере

    На Украине заметили 14-метрового «монстра» для разминирования

    Захарова назвала пригрозившего взорвать «Дружбу» главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским»

    В МИД России назвали риски ядерной эскалации с НАТО

    В России анонсировали ответные меры против норвежских рыболовов

    Биржевая цена дизельного топлива обновила рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости