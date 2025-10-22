The Sun: В аэропорту Лондона автомобиль застрял под крылом самолета

В аэропорту Лондона служебный автомобиль застрял под крылом пассажирского самолета из-за забывшего про ручник водителя. Подробности происшествия публикует издание The Sun.

Инцидент произошел 20 октября в лондонском аэропорту Хитроу. Водитель транспортного средства забыл поставить его на ручной тормоз, в результате чего служебная машина закатилась под крыло самолета British Airways. Рейс до Куала-Лумпура перенесли из соображений безопасности. В итоге самолет с 300 пассажирами задержали на сутки.

Уточняется, что водителю ошибка обойдется в почти 100 тысяч фунтов (10,9 миллиона рублей). Сумма включает компенсацию пассажирам, штраф за нарушение правил на территории взлетно-посадочной полосы и стоимость услуг специалистов по безопасности.

Ранее шины самолета неназванной иностранной авиакомпании с десятками пассажиров на борту лопнули при посадке в Техасе (США). Никто из 179 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.