Шины самолета с десятками пассажиров на борту лопнули при посадке в США

ABC7 Chicago: Шины самолета Boeing 737 лопнули при посадке в аэропорту Техаса

Шины самолета неназванной иностранной авиакомпании с десятками пассажиров на борту лопнули при посадке в США. Об этом сообщает ABC7 Chicago.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 19 октября, в аэропорту Техаса. Пассажиры Boeing 737, прилетевшего из Чикаго, во время приземления услышали громкий удар. После этого лайнер подпрыгнул, и люди начали кричать, говорится в источнике.

Никто из 179 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Путешественников доставили в терминал на автобусе. Следователи продолжают выяснять причину повреждения шасси.

Ранее самолет авиакомпании All Nippon Airways задел сигнальный огонь на взлетно-посадочной полосе и повредил шины при вылете из Токио. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета для проверки лайнера.

