10:04, 14 октября 2025Путешествия

Самолет с 168 пассажирами на борту задел фонарь при взлете и повредил шины

Самолет ANA повредил шины при вылете из аэропорта Ханэда в Токио
Алина Черненко

Кадр: NHK

Самолет авиакомпании All Nippon Airways (ANA) задел фонарь на взлетно-посадочной полосе (ВПП) и повредил шины при вылете из международного аэропорта Ханэда в Токио. Об этом сообщает портал NHK World.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 13 октября, на рейсе из столицы Японии в город Ивакуни, префектура Ямагути. Вскоре после взлета пилот сообщил диспетчерской службе о возможном столкновении с сигнальным огнем на ВПП и решил вернуться в аэропорт вылета для проверки лайнера.

Позже сотрудники воздушной гавани обнаружили на полосе осколки стекла. Осмотр борта показал, что фюзеляж и крылья целы, но оба передних колеса повреждены. Никто из 168 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании American Airlines снес несколько фонарей при заходе на посадку на Ямайке. Экипаж допустил отклонение от осевой линии и выкатился за пределы ВПП.

