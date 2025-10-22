Культура
21:39, 22 октября 2025

Борис Щербаков перенес операцию на сердце

Жена Бориса Щербакова Татьяна рассказала, что ему сделали операцию на сердце
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Супруга актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова сообщила, что ее мужу сделали операцию на сердце. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По словам Татьяны, именно она настояла на том, чтобы Щербаков прошел углубленное обследование.

«В Бакулевке сделали стентирование предсердия, расширили проход в сосудах. Операция прошла успешно, Боря чувствует себя хорошо», — заявила она.

Также супруга артиста раскрыла, когда его могут выписать. «Вчера ему сделали операцию, через два дня планируют выписывать», — добавила Бронзова.

Ранее стало известно, что народный артист России Борис Щербаков отказался лежать в больнице после операции на тазобедренном суставе.

