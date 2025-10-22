Борис Щербаков перенес операцию на сердце

Жена Бориса Щербакова Татьяна рассказала, что ему сделали операцию на сердце

Супруга актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова сообщила, что ее мужу сделали операцию на сердце. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По словам Татьяны, именно она настояла на том, чтобы Щербаков прошел углубленное обследование.

«В Бакулевке сделали стентирование предсердия, расширили проход в сосудах. Операция прошла успешно, Боря чувствует себя хорошо», — заявила она.

Также супруга артиста раскрыла, когда его могут выписать. «Вчера ему сделали операцию, через два дня планируют выписывать», — добавила Бронзова.

Ранее стало известно, что народный артист России Борис Щербаков отказался лежать в больнице после операции на тазобедренном суставе.