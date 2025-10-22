Меркель не пригласили на юбилей Мерца

Spiegel: Меркель не получила приглашение на юбилей Мерца

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель не получила приглашение на мероприятие по случаю 70-го дня рождения нынешнего главы правительства Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«У нас нет сведений о получении приглашения. Однако бывший канцлер в любом случае не сможет присутствовать на приеме из-за зарубежной поездки», — передает издание слова пресс-секретаря Меркель.

Вечеринка, которую устраивает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в честь юбилея Мерца, пройдет 11 ноября в одном из залов Рейхстага. По данным газеты, на приеме будут присутствовать около 300 гостей, однако пока остается неясным, получит ли приглашение Меркель.

6 октября немецкий политолог Александр Рар заявил, что Меркель может сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Европейской комиссии. Он также подчеркнул, что позиция бывшего канцлера «вы не знаете, как вести дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, а я знаю» может сыграть ей на руку.