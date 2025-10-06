Мир
15:49, 6 октября 2025

Назван возможный пост Меркель в ЕС

Политолог Рар: Меркель может сменить фон дер Ляйен на посту председателя ЕК
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Европейской комиссии (ЕК). Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в интерью для NEWS.ru.

По словам эксперта, в Брюсселе недовольны стилем управления фон дер Ляйен, ее обвиняют в волюнтаризме и вождизме. В то же время есть информация, что президента Франции Эммануэля Макрона хотят выдвинуть на пост главы ЕК после его ухода с нынешней должности. Кроме того, Меркель возвращается в политику для этой же цели.

Рар отметил, что для успешной борьбы за должность Меркель потребуется сильный политический вес и веские аргументы, которые она пытается выстроить, критикуя позицию Польши и стран Прибалтики по России. Он также подчеркнул, что позиция бывшего канцлера «вы не знаете, как вести дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, а я знаю» может сыграть ей на руку.

Ранее Меркель заявила, что в 2021 году Польша и страны Балтии саботировали мирный диалог с Россией и поиск решения по урегулированию конфликта на Украине. Она уточнила, что это косвенно привело к началу конфликта в 2022 году.

