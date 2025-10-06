Политолог Рар: Меркель может сменить фон дер Ляйен на посту председателя ЕК

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Европейской комиссии (ЕК). Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в интерью для NEWS.ru.

По словам эксперта, в Брюсселе недовольны стилем управления фон дер Ляйен, ее обвиняют в волюнтаризме и вождизме. В то же время есть информация, что президента Франции Эммануэля Макрона хотят выдвинуть на пост главы ЕК после его ухода с нынешней должности. Кроме того, Меркель возвращается в политику для этой же цели.

Рар отметил, что для успешной борьбы за должность Меркель потребуется сильный политический вес и веские аргументы, которые она пытается выстроить, критикуя позицию Польши и стран Прибалтики по России. Он также подчеркнул, что позиция бывшего канцлера «вы не знаете, как вести дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, а я знаю» может сыграть ей на руку.

Ранее Меркель заявила, что в 2021 году Польша и страны Балтии саботировали мирный диалог с Россией и поиск решения по урегулированию конфликта на Украине. Она уточнила, что это косвенно привело к началу конфликта в 2022 году.